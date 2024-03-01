فيديو | نيمار يدهش الجميع بتصرفه .. ولقطة وفاء من نجم الهلال مع الاتحاد بعد هدفه المارادوني

لقطات مثيرة من نيمار ونجم الهلال أمام الاتحاد..

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شهد كلاسيكو الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، احتفالًا جنونيًا من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الزعيم "المصاب".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات فقط بقميص الفريق الأزرق، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

وحرص الساحر البرازيلي، على الحضور إلى ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة؛ لمتابعة الكلاسيكو.

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وظهر نيمار جونيور، وهو يقفز ويحتفل بجنون، متناسيًا إصابته تمامًا؛ وذلك بعد هدف مواطنه البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، في الشباك الاتحادية، في الدقيقة 59.

ومن ناحيته.. قدّم سعود عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الهلال، لقطة وفاء مع فريقه السابق الاتحاد؛ وذلك بعد تسجيله هدف الزعيم الثالث، في الدقيقة 67؛ والذي جاء بطريقة مارادونية، بعد أن تلاعب بدفاعات المنافس.

سعود رفض الاحتفال بعد الهدف، مكتفيًا بـ"احتضان" زملائه، ثم السجود شكرًا لله؛ وذلك مراعاة للسنوات الطويلة التي قضاها داخل قلعة العميد.

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