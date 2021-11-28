فيديو | نيمار يتعرض لإصابة مروعة في مباراة سان إتيان وباريس

تعرض النجم البرازيلي، نيمار جونيور لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام سان إيتان في الدوري الفرنسي.

وغادر نيمار أرض الملعب وهو يصرخ من قوة الألم، نتيجة تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى. محمولًا على ناقلة من قبل المسعفين.

ما هي تفاصيل إصابة نيمار؟

في الدقيقة 84، سقط نيمار على أرض الملعب بعد مراوغة لاعب سانت إيتيان، ليصرخ بعد ذلك ممسكًا بكاحله.



ليقوم الجهاز الطبي بالتدخل لإسعاف اللاعب البرازيلي داخل أرض الملعب، وبعد محاولات امتدت ثلاث دقائق، تبين أن نيمار لن يقدر على استكمال اللقاء.

😩😩 fea torsión de Neymar pic.twitter.com/uv3gAkrsQ8 — Carla Bernucci (@gbernucci) November 28, 2021





ليُحمل خارج الملعب ويضطر المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، استبدال نيمار، حيث شارك مكانه اللاعب الشاب، دينا إيبيمبي.





تاريخ حافل من إصابات الكاحل





نيمار وسبق أن تعرض لأكثر من إصابة في كاحل قدميه، تسببت في ابتعاده عن الملاعب لأشهر طويلة أخرها كان في ديسمبر العام الماضي.

الجدير بالذكر أنّ مباراة الفريق اليوم انتهت بفوز العملاق الفرنسي بنتيجة 3-1 ويعزز صدارته بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني نيس.



