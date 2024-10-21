فيديو | على طريقته الخاصة .. نونيز يتدخل لحماية صلاح من "تصرفات" لاعب تشيلسي

ماذا فعل نجم ليفربول؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطة طريفة للنجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول وتشيلسي أمس الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز صعب على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لفريقه.

وخلال أحداث الشوط الثاني، حاول مدافع تشيلسي ريناتو فيجا مضايقة صلاح عن طريق الإمساك به في إحدى الكرات، ما دفع مهاجم ليفربول داروين نونيز للتدخل.

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وحسب مقطع الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل، فقد ذهب داروين ليفصل بين صلاح وفيجا، مطالبًا النجم المصري بالابتعاد عن لاعب البلوز والتوجه إلى مكان آخر في الملعب، قبل أن يتدخل حكم المباراة ومساعده لتهدئة الموقف.

ورفع ليفربول رصيده، بهذا الفوز، إلى 21 نقطة في صدارة البريميرليج، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السادس.