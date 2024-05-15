فيديو | "نوبة غضب عارمة" .. أليجري يخلع ملابسه أمام حكم نهائي كأس إيطاليا!

بطاقة حمراء مستحقة للمدرب الإيطالي

سيطرت حالة من الغضب العارم على ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مع نهاية مباراة فريقه أمام أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه على أتالانتا، اليوم الأربعاء على ملعب الأوليمبيكو، بهدف دون رد سجله دوسان فلاهوفيتش.

واشتعلت حرارة المباراة في الوقت بدل الضائع (الدقيقة السادسة)، وكاد أتالانتا أن يسجل هدف التعادل قبل سقوط دانيلو مدافع يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، مما أثار غضب المدرب أليجري تجاه حكم اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة، حالة الانفعال الشديد التي سيطرت على أليجري، الذي خلع سترته ورابطة العنق أثناء سيره باتجاه الحكم الرابع معترضًا على اللعبة، وألقى بملابسه على الأرض في مشهد غريب.

وتوجه فابيو ماريسكا حكم اللقاء إلى أليجري، وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، بعدما تفوه بكلمات غاضبة تجاه الحكم، وسخر منهم بالتصفيق لهم أثناء خروجه.

وبعد هذه اللقطة مباشرة، أطلق حكم المباراة صافرة النهاية ليعلن فوز اليوفي بلقب كأس إيطاليا، وينهي لعنة المواسم الصفرية التي لازمته مؤخرًا، وعاد المدرب الإيطالي بعدها إلى الملعب من أجل الاحتفال مع لاعبيه بالتتويج.