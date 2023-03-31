فيديو | نقل لاعب مغربي للمستشفى بعد "طيران" سيارته نحو جدار صالة رياضية!

لا يوجد خطر على حياته وفقًا لبيان ناديه

حادث خطير تعرض له سفيان كيين لاعب نادي لوفين البلجيكي، جعله ينتقل إلى إحدى المستشفيات بعد اصطدامه بجدار في صالة رياضية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت إلى أن اللاعب اصطدم بجدار إحدى الصالات في بلجيكا بعد لحظات من مغادرة مجموعة للأطفال لها، حيث فقد السيطرة على سيارته أثناء القيادة بسرعة عالية.

وأوضحت أن الأطفال كانوا موجودين في الصالة الرياضية وقت وقوع الحادث، لكنهم انسحبوا إلى غرف تغيير الملابس قبل لحظات، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارة سفيان وهي تسير بسرعة على طول الطريق قبل التوجه إلى إحدى الدورانات التي جعلتها تطير في الهواء لتصطدم بجدار الصالة بسرعة فائقة مما ترك فجوة في المبنى.

وفي بيان رسمي أكد نادي لوفين أن سفيان تم نقله إلى قسم الطوارىء بأقرب مستشفى من الحادث لإجراء المزيد من الفحوصات، كما شدد على عدم وجود خطر على حياة اللاعب وفقًا لحالته الآن.

جدير بالذكر أن سفيان كيين البالغ من العمر 25 سنة يلعب حاليًا في الدوري البلجيكي، وسبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع كييفو ولاتسيو وفينيسيا وساليرنيتانا.