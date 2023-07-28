فيديو | "نعم أو نعم" .. جمهور ريال مدريد ينقلب على "الخائن" بنزيما

تعرف على سبب غضب جمهور ريال مدريد من بنزيما

GOAL

تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل كبير في أول ظهور له مع نادي الاتحاد، وذلك أمام الترجي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وفي نفس الوقت عبر جمهور ريال مدريد عن غضبه بسبب بنزيما!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ونجح بنزيما في قيادة الاتحاد للفوزعلى الترجي التونسي في افتتاح مبارياته بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بعدما سجل هدف وصنع آخر، في انتصار العميد بهدفين مقابل هدف واحد.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وانتشر فيديو قديم لبرنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي قام فيه المقدم دا جوسيب بيدرولول بتوجيه السؤال إلى بنزيما قائلًا: "هل ستعتزل كرة القدم في ريال مدريد؟".

ورد كريم بنزيما على سؤال بيدرولول قائلًا: "هذا السؤال إجابته نعم أو نعم"، في إشارة منه لتمسكه بالاعتزال داخل ريال مدريد، ليتم تداوله بعدما سجل هدفًا مع فريقه الجديد الاتحاد.

وعبر جمهور ريال مدريد عن غضبه تجاه ريال مدريد، حيث اتهمه البعض بالخيانة، وأنه لم ينفذ ما يُريده.

GOAL