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فيديو| نجوم إسبانيا يستعدون لألمانيا بحفلة شواء من أشهر طهاة العالم!

أحمد مجدي
9:26 م غرينتش+2 25‏/11‏/2022
Spain
بهذه الطريقة استعد نحوم الماتادور لمباراة المانشافت في كأس العالم

استغل معظم لاعبي الفريق الإسباني يوم الإجازة الممنوح من قبل لويس إنريكي لتناول الغداء في أحد أشهر المطاعم في العالم.

فقد ذهب لاعبو الماتادور إلى مطعم الشيف التركي الشهير عالميًا نصرت جوكتشي أو المعروف بـ"سالت باي" في الدوحة، وهو متخصص في طهي اللحوم وله طريقته الخاصة المعروفة في إلقاء الملح على أطباقه بشكل بات مثيرًا للطرافة.

بعد الوجبة الدسمة التي تناولها رجال لويس إنريكي، ظهر باي في فيديو ليشرح ما تناولوه بالتفصيل، مؤكدًا أنه سيمنحهم القوة في مباراة الأحد الصعبة ضد ألمانيا.

أوضح باي أن لاعبي إسبانيا تناولوا اللحم البقري والبرغر ولحم التوماهوك، واصفًا ما حدث بأنه كان "حفلة شواء" وليس مجرد وجبة.

وأضاف: "كل شيء كان لذيذًا، لقد استمتعوا بالتذوق وتركناهم سعداء جدًا وسيمنحهم هذا الكثير من القوة للفوز يوم الأحد، سيطيرون ضد ألمانيا".

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