فيديو | نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروع عقب لقاء بيرنلي وبرونو فيرنانديش يتدخل لإنقاذه

حادث قوي يتعرض له أحد نجوم الشياطين الحمر

لم تكتمل فرحة أحد نجوم مانشستر يونايتد بالفوز على بيرنلي بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض لحادث مروع بعد انتهاء المباراة بساعات قليلة، ليتدخل البرتغالي برونو فيرنانديش من أجل إنقاذه!

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن راشفورد تعرض لحادث سيارة أمس السبت، بعد عودته من الانتصار على بيرنالي، حيث اصطدم بسيارته الرولز رويس التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، بجزيرة مرورية في أحد الشوارع.

وأضافت الصحيفة أن راشفورد خرج من الحادث دون أن يصاب بأي أذى، ولكن هناك أضرار جسيمة في سيارته، حيث تركها في حالة مدمرة بعد الحادث الذي وقع بالقرب من مجمع تدريب كارينجتون الخاص بالنادي.

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وكان البرتغالي برونو فيرنانديش قائد الفريق وزميل راشفورد أول الواصلين إلى مكان الحداث، بعدما غادر كارينجتون بعد فترة وجيزة من راشفورد، حيث توقف من أجل الاطمئنان على زميله وعرض عليه المساعدة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 9 نقاط.