فيديو | نجم برشلونة يتزوج من مغربية ويثير الجدل بسبب لون "البذلة"

احتفل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، بقرانه على فتاة مغربية، وذلك في حضور عدد من أسرته وأسرة زوجته، وسط احتفالات حملت الطابع المغربي.

ديمبلي استعاد جزء كبير من مستواه خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة طويلة من عدم الالتزام والغياب بسبب الإصابات، ليظهر مؤخرًا بمستوى مميز للغاية.

وتداول متابعي ديمبلي ونادي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض من صور وفيديوهات لحفل عقد قران ديمبلي على إحدى الفتيات المغربيات، وسط فرحة عارمة للحضور.

النجم الفرنسي ظهر وهو يرتدي الزي المغربي التقليدي بجوار زوجته، مستغلًا فترة التوقف الحالية، بسبب نهاية عام 2021، وذلك ليقيم حفلًا اقتصر على تواجد أقارب الزوجين وأصدقائهما.

ولم ينشر عثمان ديمبلي أي شيء بخصوص عقد قرانه على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمكان حفل الزفاف أو اسم زوجته وعائلتها.

يذكر أن عثمان ديمبلي أصوله من موريتانيا والسنغال، والمعروف أن العلاقة بين هذين البدلين بالمغرب قوية جدًا منذ فترات طويلة، حيث دائمًا ما يسافر نجم برشلونة إلى هناك.

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وأثارت لون بذلة ديمبلي الجدل، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تعليقًا غريبًا بشأن لون بذلة ديمبلي البيضاء، حيث ألمحت إلى أنه اختار هذا اللون بالرغم من أنه يميز الغريم التقليدي لبرشلونة "ريال مدريد".

ولكن لون اللباس المعتاد في حفلات الزفاف المغربية دائمًا ما يكون الأبيض، سواء البذلة أو جلباب الزفاف هناك.