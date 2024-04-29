فيديو "مُسرب" يكشف سببًا خفيًا لشجار محمد صلاح مع يورجن كلوب

الكاميرات لأول مرة تلتقط "الإهانة" التي سببت جنون الألماني

ما شاهدته الجماهير على الشاشات في خلاف محمد صلاح مع يورجن كلوب ما هو سوى نهاية لأحداث سابقة لم تلتقطها الكاميرات.

مشهد مؤسف للغاية سوف ترونه الآن بعد أن رصدته الكاميرا لأول مرة ولقطة نادرة أظهرت الإهانة الكبيرة التي قام بها النجم المصري في حق مدربه، والتي جعلت الألماني يجن جنونه مما فعله صلاح معه ويبدأ الشجار معه كرد فعل على تصرف اللاعب المصري، فآخر ما كان يتوقعه كلوب أن يقوم صلاح بهذا التصرف المستفز، ما جعله يبدأ الشجار معه ويلقي عليه كلمات غاضبة كما رأيتم رد عليها صلاح بعبارات أخرى مستفزة إلى أن تدخل داروين نونيز.

فما الذي فعله صلاح قبل أن ينزل للملعب؟

سوف ترون الآن التصرف الغريب والمفاجئ وتحكمون بأنفسكم، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها صلاح هذا الأمر، بل المرة الأولى التي تحدث في مسيرة كلوب كلها أن يقوم لاعب لديه بإهانته بهذا الشكل، شعر بأن كل ما فعله معه طوال تلك السنوات ذهب هباءً، وأن اللاعب المصري تناسى كل شيء وأهانه أمام الجميع والكاميرات.

من المعروف أن يورجن كلوب يذهب لتحية لاعبيه بطريقته المعهودة والسلام عليهم واحتضانهم قبل نزولهم كبدلاء، وحين ذهب لفعل ذلك مع صلاح وجد جفاءً غير طبيعيًا، فاللاعب المصري اكتفى بلمس يديه فقط وذهب بعيدًا، وهو ما أشعر كلوب بإهانة كبيرة فكيف للاعب أن يفعل معه ما فعل، ولكي تتأكدون مما حدث فقد ذهب بعدها كلوب وصافح نونيز وجوميز بطريقته الشهيرة، ثم لم ينس فعلة صلاح وذهب إليه ليعنفه على ما فعل، ومن هنا بدأ الشجار الذي جاء نتيجة لغضب اللاعب المصري من عدم مشاركته في المباراة الهامة والمصيرية ضد وست هام والإصرار على الدفع به قبل عشر دقائق فقط من النهاية والنتيجة متعادلة بعدما كان ليفربول متقدمًا لوقت طويل.

وأصر المُدرب الألماني على إبقاء صلاح يجري عمليات الإحماء منذ الدقيقة 30 في شوط المباراة الأول وهو أمر أشعر أسطورة ليفربول بالإهانة الشديدة، لذلك أراد أن يرد الأمر لكلوب وفعل معه ما فعل على الخط في حادثة فريدة من نوعها كتبت نهاية حزينة لعلاقة ناجحة بين كلوب وصلاح.