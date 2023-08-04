فيديو | مُحادثة هاتفية "خاطئة" بين كريستيانو رونالدو وحليمة بولند

موقف محرج لرونالدو مع الإعلامية حليمة بولند

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على الرغم من تركيزه مع فريقه النصر حاليًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو وقع في موقف مُحرج مع المذيعة الشهيرة حليمة بولند.

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النصر تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ليستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، مساء يوم الأحد المقبل.

ونشرت بولند عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فيديو، لمكالمة عن طريق الخطأ، حيث قام رونالدو بالاتصال بها وكان يعتقد أنها شخص آخر.

وعلقت حليمة قائلة: "أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة، طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية".

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ويبحث رونالدو رفقة النصر، عن أول بطولة له، حيث لم ينجح الموسم الماضي 2022-2023 في تحقيق أي بطولة مع الفريق.

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