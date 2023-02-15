فيديو | ميشايل ديلجادو عن الفوز على فلامنجو: لم أصدق خسارتهم أمامنا!

النجم البرازيلي يعبر عن دهشته لانتصار الهلال على فريقه السابق فلامنجو!

كشف الإعلامي البرازيلي جواو ميرسيو؛ مدير المركز الإعلامي السابق لنادي فلامنجو البرازيلي، عن دهشة مواطنه ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، لعدم خسارة فريقه في نصف نهائي مونديال الأندية.

وحقق نادي الهلال الفوز على فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليتأهل إلى نهائي مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

ميرسيو قال خلال تصريحات مصورة: "ميشايل قال لي يا أخي لا أعرف كيف لم تتمكنوا من تجاوزنا في كأس العالم للأندية، فريقنا يمر بأزمة وغياباته كثيرة".

وتابع الإعلامي البرازيلي: "ديلجادو أخبرني بأن سالم الدوسري أهدر 3 ركلات جزاء هذا العام واستطاع تسجيل 2 أمامنا، وقلت له اللعنة يا ميشايل لا تقول هذا لي".

يُذكر أن نادي الهلال قد خسر نهائي كأس العالم للأندية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمام ريال مدريد الإسباني، بينما فاز فلامنجو على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.