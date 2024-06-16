فيديو | لا ميسي لا مشكلة .. إنتر ميامي يحقق الريمونتادا بتسعة لاعبين على فيلاديلفيا!

عودة لسكة الانتصارات

عاد إنتر ميامي بثلاث نقاط ثمينة من ملعب فيلاديلفيا يونيون رغم غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، وانتصر على مضيفه 1-2.

ويتواجد النجمان حالياً في معسكرات منتخبات بلديهما استعداداً لخوض غمار كوبا أمريكا هذا الشهر بالولايات المتحدة.

وتأخر ميامي مبكراً بالدقيقة الثالثة بهدف من ميكايل أور، ولكن تعادل مع بداية الشوط الأول عبر جوليان جريسيل، وأضاع الفريقين عدة فرص محققة للتقدم ولكن دون نجاح بهز الشباك.

وتلقت حظوظ إنتر ميامي ضربة كبرى بطرد الثنائي دافيد رويز وتوماس أفيليس بالبطاقة الصفراء الثانية كليهما بالدقيقة 68 و84، ولكن رغم ذلك، نجح ليو أفونسو بمجهود فردي رائع بتسجيل هدف الانتصار لفريقه بتسعة لاعبين بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الانتصار يجعل إنتر ميامي ينفرد بصدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي بمجموع 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي، ولكن الأخير لعب 17 مباراة فقط.