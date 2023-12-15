فيديو | "ميتروفيتش كتب تاريخًا شخصيًا" .. قطار الهلال يدهس الوحدة في الدوري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلسلة انتصاراته؛ بالفوز على الوحدة (2-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. ابتعد نادي الهلال أكثر في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 47، مع نهاية الدور الأول بشكل رسمي.

المباراة بدأت هادئة للغاية من الطرفين؛ حتى جاءت الدقيقة 20، عندما سجل الظهير الأيمن الهلالي سعود عبد الحميد، هدفًا من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الوحدة؛ بعد تمريرة مبهرة من زميله البرتغالي روبن نيفيش.

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وبعد هذا الهدف.. انتفض الوحدة وأصبح الطرف الأخطر في المباراة، حيث ارتطمت كرة مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو، لاعب الهلال السابق، بعارضة الحارس المغربي ياسين بونو، في الدقيقة 28.

وتصدى بونو، لتسديدة قوية من نجم الوحدة وليد باخشوين، في الدقيقة 41، قبل أن يعود إيجالو، بعدها بدقيقة واحدة فقط، ويهدر هدفًا محققًا أمام المرمى؛ عندما سدد برأسه خارج الثلاث خشبات.

وعلى عكس الشوط الأول.. دخل الهلال بقوة، في بداية الـ45 دقيقة الثانية؛ حيث هدد مرمى الوحدة كثيرًا، أخطرها في الدقيقة 48؛ عندما أبعدت العارضة، تسديدة رائعة من البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ومن على خط المرمى.. أبعد مدافع نادي الوحدة في الدقيقة 75، كرة النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، ليعود نفس اللاعب بعدها بـ5 دقائق، ليسجل هدف فريقه الثاني بـ"رأسية رائعة"، مستغلًا عرضية زميله مالكوم.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، كتب تاريخًا شخصيًا له بهذا الهدف؛ حيث سجل في 8 مباريات متتالية بمسابقات الدوري التي لعب بها، لأول مرة في مسيرته الكروية.

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