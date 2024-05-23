فيديو | قبل مواجهة الرياض .. طلب من مشجع نصراوي إلى خالد الطريس والحكم يرد!

حوار بين مشجع نصراوي وخالد الطريس..

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وجّه أحد مشجعي نادي النصر، طلبًا إلى خالد الطريس، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرياض، مساء اليوم الخميس.

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النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وطالب المشجع النصراوي من الطريس، أثناء تفقده الملعب وقيامه بعمليات الإحماء قبل المباراة؛ بتحقيق "العدالة" فقط؛ وفقًا لفيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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وحسب الفيديو الذي نشره العنزي أيضًا، رد حكم المباراة على هذا المشجع النصراوي، قائلًا: "على خشمي"؛ في إشارة إلى تلبية الطلب لا محالة.

جدير بالذكر أن النصر، ضمن المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، خلف الهلال "المتصدر"، والذي توّج باللقب رسميًا.

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