فيديو | من المدرب الحقيقي يايسله أم محرز؟ لقطة تُثير الجدل

لقطة أثارت الجدل في مباراة الأهلي والاتفاق!

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على الرغم من عدم حمله شارة القيادة، إلا أن هناك لقطة تُظهر أن النجم الجزائري رياض محرز له دور قيادي بفريق النادي الأهلي، ويبدو أنه يُحاول مساعدة مدربه الألماني ماتياس يايسله!

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الأهلي يواجه الاتفاق بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في لقاء ينتظر فيه جمهور الراقي عودة الفريق إلى مستواه المعهود بعد هزيمتين متتاليتين أمام الاتفاق ثم النصر.

وخلال فترة توقف اللاعبين من أجل شرب المياه، قام ماتياس بالتوجه إليهم من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية، وبشكل مفاجئ بدأ محرز هو الآخر بمنح تعليمات إلى زملائه.

اللقطة أثارت الجدل بين الجماهير الأهلاوية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث بدأت التساؤل من المدرب الحقيقي بالفريق محرز أم يايسله.

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فيما يرى البعض أن محرز يحاول مساعدة يايسله من أجل إيصال تعليماته الفنية لدى اللاعبين، للظهور بشكل أفضل في المباراة.

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