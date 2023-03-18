فيديو | منعزلًا عن الجميع .. تقاليع غريبة من ميشايل ديلجادو!

ظهر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، منعزلًا عن أجواء مباراة فريقه أمام الاتفاق، مما لفت الأنظار له لما فعله.
وحقق الهلال الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.
ورصدت كاميرات الناقل الرسمي "SSC" ميشايل وهو يظهر قبل انطلاق المباراة بدقائق، والجميع يتأهب لانطلاقها، وهو يقوم بالرقص والغناء دون أن يشعر به أحد.
وظهر ميشايل في أكثر من مناسبة، وهو يقوم بالغناء والرقص في تدريبات الزعيم، خلال المباريات المهمة التي خاضها رفقة الفريق.
ويقدم ديلجادو مع الهلال مستوى رائع خلال الموسم الحالي، حيث لعب 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف.
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