فيديو | منظر محبط لخطط برشلونة .. مدرجات خاوية في ملعب مونتجويك

أحمد الغنام
Barcelona Cádiz 23-24Barcelona Twitter
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة vs قادشقادش

جمهور برشلونة ليس معتادًا بعد على تغيير ملعب "كامب نو"..

يبدو أن جماهير نادي برشلونة ليست راضية تمامًا عن انتقال الفريق إلى ملعب "مونتجويك" خلال منافسات موسم 2023-2024، حتى الانتهاء من أعمال تجديد ملعب "كامب نو"، بعدما ظهرت مدرجات الملعب شبه خالية خلال مواجهة "البلوجرانا" أمام قادش" في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

مشهد المدرجات شبه الخالية في ملعب "مونتجويك" لفت الأنظار بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث علق الكثيرون على المشهد غير المعتاد في مباريات برشلونة.

برشلونة يخوض المباراة الرسمية الأولى على ملعب "مونتجويك"، بعدما أقيمت عليه مباراة كأس جوان جامبر أمام توتنهام، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا تجاوز حاجز 35 ألف متفرج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان من المتوقع أن يقوم جمهور برشلونة جنبات ملعب "مونتجويك"، الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، خلال المباراة الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد، وهو ما لم يحدث.

برشلونة كان يأمل أن يحصل على مساندة الجمهور في الأزمة المالية التي يعيشها النادي عبر دخل التذاكر في مباريات الفريق في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث بعد، لكن ربما تتغير الأمور في المباريات المقبلة.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

115048 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 74040جود بيلينجهام
  • 6616كريستوفر نكونكو
  • 5727دومينيك سوبوسلاي
  • 4233ميسون ماونت
  • 4526ساندرو تونالي
  • 19906صفقة أخرى
115048 الأصوات

اختيارات المحررين