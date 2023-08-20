فيديو | منظر محبط لخطط برشلونة .. مدرجات خاوية في ملعب مونتجويك

جمهور برشلونة ليس معتادًا بعد على تغيير ملعب "كامب نو"..

يبدو أن جماهير نادي برشلونة ليست راضية تمامًا عن انتقال الفريق إلى ملعب "مونتجويك" خلال منافسات موسم 2023-2024، حتى الانتهاء من أعمال تجديد ملعب "كامب نو"، بعدما ظهرت مدرجات الملعب شبه خالية خلال مواجهة "البلوجرانا" أمام قادش" في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

مشهد المدرجات شبه الخالية في ملعب "مونتجويك" لفت الأنظار بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث علق الكثيرون على المشهد غير المعتاد في مباريات برشلونة.

برشلونة يخوض المباراة الرسمية الأولى على ملعب "مونتجويك"، بعدما أقيمت عليه مباراة كأس جوان جامبر أمام توتنهام، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا تجاوز حاجز 35 ألف متفرج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان من المتوقع أن يقوم جمهور برشلونة جنبات ملعب "مونتجويك"، الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، خلال المباراة الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد، وهو ما لم يحدث.

برشلونة كان يأمل أن يحصل على مساندة الجمهور في الأزمة المالية التي يعيشها النادي عبر دخل التذاكر في مباريات الفريق في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث بعد، لكن ربما تتغير الأمور في المباريات المقبلة.