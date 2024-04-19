فيديو | ملفات روديجر تكشف رده الصاعق على باريس وخطاب بيريز الذي قلب حياته!

لم يكن الشيء الذي يبحث عنه

مع مرور الأيام أصبح أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد أحد النجوم المفضلين لدى عشاق النادي الإسباني، وما حدث أمام مانشستر سيتي مؤخرًا كان خير دليل.

المدافع الألماني لعب دورًا هامًا في تعادل ريال 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الأربعاء الماضي، للذهاب إلى ركلات الترجيح التي سدد خلالها الركلة الأخيرة بنجاح ليجلب الفوز لريال على حساب بطل الثلاثية.

الجماهير العاشقة لروديجر قررت التفتيش في الملفات القديمة له، لتخرج بحوار قام به حول كواليس حلم الانتقال لريال مدريد والخطاب الذي تلقاه من فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال روديجر في تصريحاته مع شبكة "Canal +":"كانت هناك الكثير من الشائعات، وبالتحديد عن باريس سان جيرمان، كلما ظهرت التكهنات كنت أتلقى بعض الرسائل، قلت وقتها إن هذا ليس ما أبحث عنه".

وأضاف:"الأمر ليس ضد باريس سان جيرمان أو أي شيء من هذا القبيل، إنه ناد رائع وجميل، ولكن ريال مدريد.. ريال مدريد؟".

وتابع:"عندما تلقيت هذا الخطاب من فلورنتينو بيريز في 2016 لم أصدق أن شخص مثلي يمكنه الانتقال لريال مدريد ولكني كنت أثق في وصولي إلى هناك يومًا ما، ما زلت أحتفظ بهذا الخطاب وأنظر له بشكل مستمر حتى الآن".

وعن الدافع وراء الانتقال لريال:"الأمور كانت بعيدة للغاية قبل هذا الخطاب، ولكني شعرت أنني أصبحت قريبًا من الانتقال لريال مدريد ويمكنني القيام بهذه الخطوة عندما رفعت دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي".

جدير بالذكر أن روديجر في عام 2016 عاد من فترة إعارة إلى شتوتجارت من روما، قبل الانتقال بعدها بعام واحد إلى تشيلسي، ثم انضم لريال في صفقة انتقال حر في 2022.