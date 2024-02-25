فيديو | "كارثة ويمبلي".. الآلاف يفشلون في حضور مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب خطأ إلكتروني!

ماذا حدث خارج بوابات الملعب؟

واجهت الجماهير صعوبة في دخول ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل حضور مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد، بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الكثير من التقارير أكدت فشل تجربة التذاكر الرقمية لدخول الملعب، حيث يضطر آلاف المشجعين إلى الوقوف في طوابير لطباعة تذاكر ورقية.

وأوضحت أن جماهير ليفربول أبدت حالة من الغضب الشديد، حيث لم يتمكن عدد كبير من اللحاق بركلة بداية المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لويس ستيل، مراسل "ميل سبورت" عبر حسابه بتويتر: "الكثير من التقارير تفيد بأن التذاكر الرقمية لا تعمل خارج ويمبلي، مع اضطرار المشجعين إلى الوقوف في طوابير للحصول على طباعة التذاكر الورقية".

ويسعى ليفربول للفوز من أجل حصد لقب البطولة التي يتزعم عرش الفائزين بها برصيد 9 ألقاب، حيث يريد توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (8 ألقاب)، بينما يستهدف تشيلسي التتويج باللقب السادس في تاريخه.