فيديو | مقذوفات وزجاجات ومشاعل .. اشتباكات مؤسفة بين مشجعي نيوكاسل وباريس سان جيرمان

اشتباكات غير مبررة بين جماهير نيوكاسل وباريس سان جيرمان قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

نشبت اشتباكات بين جماهير فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويلعب نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان ضمن المجموعة السادسة، والتي تعد مجموعة الموت في النسخة الحالية من دوري الأبطال، لأنها تضم كذلك فريقي ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه وسط إثارة الليلة، كانت هناك بعض المشاهد السيئة حيث اشتبك مشجعو الفريقين قبل انطلاق المباراة في ملعب سانت جيمس بارك.

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وفي مقطع ظهر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، شوهد مشجعو الفريقين يسيرون بجوار بعضهم البعض، مع وجود الشرطة بينهما، ويتم إلقاء المقذوفات.

وشوهد عدد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك الزجاجات والمشاعل، وهي تتطاير في الهواء في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قبل انطلاق المباراة.

وقام ضباط الشرطة باصطحاب مشجعي باريس سان جيرمان إلى القسم البعيد من الملعب حتى لا تحدث اشتباكات، ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان وحدوث بعض المشاهد البغيضة.