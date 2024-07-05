فيديو | معركة الكلاسيكو تظهر في مباراة إسبانيا وألمانيا .. "مدريدي يُبكي نجم برشلونة"

صراع بنكهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في قمة اليورو..

في مواجهة بطابع الكلاسيكو، أثار الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، حالة من الجدل، بشأن تدخله العنيف على لاعبي برشلونة، خلال الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

مباراة إسبانيا ضد ألمانيا، تقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا، في دور الثمانية من اليورو، حيث يعبر الفائز إلى نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المتأهل من منتخبي البرتغال ضد فرنسا.

ولم تمر 8 دقائق على بداية المباراة، حتى شهد اللقاء تدخلًا عنيفًا من قِبل توني كروس، على لاعب برشلونة، بيدري، تسبب في سقوط اللاعب على أرضية الملعب، ومعاناته من آلام قوية في الركبة، أجبرته على مغادرة ملعب المباراة باكيًا، ليشارك أولمو بديلًا له.

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ولم يكتفِ كروس بواقعته مع بيدري، حتى تدخل بقوة أيضًا على لامين يامال، جناح المنتخب الإسباني، إلا أن نجم برشلونة الشاب، تمكن من مواصلة اللعب.

الطريف في الأمر، أن جماهير برشلونة لن تتمكن من الثأر من توني كروس، خاصة وأنه لن يعود إلى ريال مدريد في الموسم المُقبل، وذلك بعدما اختتم مشواره مع الملكي في نهاية موسم 2023-2024، حيث خاض مباراته الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الميرينجي لحصد اللقب رقم 15 في تاريخه.