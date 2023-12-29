فيديو | معاقبة علي البليهي بعد احتفال "البالونة" .. ومدرب الهلال يطرد حارس الفيحاء من الملعب

لقطات مثيرة في مباراة الهلال والفيحاء

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كعادته.. أثار النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، الجدل في مباريات فريقه؛ وهذه المرة أمام الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال أسدل الستار على عام 2023؛ بالفوز (2-0) على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

البليهي سجل هدف الزعيم الأول في شباك الفيحاء، في الدقيقة 86، ليحتفل بطريقة مثيرة؛ حيث أخرج "بالونة زرقاء"، وقام بوضعها في فمه أمام الجماهير.

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حكم المباراة اتجه إلى البليهي، وأشهر الكارت الأصفر له؛ حيث اعتبر أن طريقة الاحتفال بـ"الهدف"، غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية.

ولم يكتفِ المدافع الهلالي بذلك؛ حيث دخل في مشادة مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء؛ بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

أيضًا.. قام البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بـ"طرد" ستويكوفيتش من أرضية الملعب؛ حيث أمره بالخروج، أثناء حديثه مع مواطنه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الزعيم.

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