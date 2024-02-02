فيديو | بعد مطالبته بالانتقال للهلال .. أندرسون تاليسكا يرد على "خيانة" النصر!

أندرسون تاليسكا يرد على الانتقال إلى نادي الهلال..

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بعد أن كان يتعرض للهجوم.. أصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أحد أهم العناصر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والذي لا يُمكن الاستغناء عنه.

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تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2021، بعد أن كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص نادي الهلال السعودي؛ لتبدأ قصة سخريته الشهيرة من الفريق الأزرق، وتشكيكه في بطولاته.

وعلى الرغم من ذلك.. لا يزال بعض من جمهور الزعيم الهلالي، يتمنون ارتداء النجم البرازيلي، قميص فريقهم؛ وهو ما ظهر في مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، مساء اليوم الجمعة.

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أحد الجماهير الهلالية، طلب من تاليسكا، الانضمام إلى الفريق الأزرق؛ ليرد النجم البرازيلي عليه؛ قائلًا وهو يضحك: "لا لا.. هل أنت مجنون".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، سجل 63 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 81 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

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