فيديو | مصفف شعر يجبر جماهير برشلونة على ارتداء قميص ريال مدريد

ماذا حدث؟

لا يتوقف الصراع بين الجماهير من عشاق الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في جميع أنحاء العالم وإسبانيا على وجه التحديد، حول أي الفريقين أفضل من الآخر.

وبينما يقضي ريال مدريد واحدة من أنجح فترات تاريخه، تلقى الميرنجي هزيمة قاسية برباعية نظيفة أمام برشلونة في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

أشعل كلاسيكو الليجا الأجواء بين الجماهير من جديد، بينما يتصدر فريق المدرب هانز فليك ترتيب الليجا، بفارق 6 نقاط عن غريمه الملكي.

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وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمصفف شعر في مدينة برشلونة، يجبر زبائه (الكتالونيين) على ارتداء مآزر قمصان ريال مدريد.

وحسب الفيديو، فإن مصفف الشعر الذي ثبت كاميرا ترصد ردود فعل الزبائن، كان يباغتهم بوضع المئزر الخاص بقميص ريال مدريد على أجساد المشجعين قبل البدء في أعماله، ما أثار ردود فعل مختلفة بين الجماهير الكتالونية.