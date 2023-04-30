فيديو| مصافحة ديفيد بيكهام وليونيل ميسي تثير أزمة على تويتر

هل تعمد ديفيد بيكهام عدم مصافحة ليونيل ميسي؟

لا تنتهي حالات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير؛ آخر تلك الحالات كان سببها النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وزار بيكهام قبل يومين مقر تدريبات نادي باريس سان جيرمان الذي ختم فيه النجم الإنجليزي مسيرته الكروية.

ونشر حساب على تويتر، يُعتقد أنه لمشجع مدريدي، فيديو لبيكهام مع لاعبي باريس وكتب: "أحببت كيف تجاهل بيكهام عدم مصافحة ميسي".

لتندفع موجة من السخرية من صاحب الحساب بفيديوهات أخرى للنجمين وهما يصافحان بعضهما البعض. ويُهنئ ديفيد ليو ربما على تتويجه بكأس العالم.

ويملك بيكهام جزء من نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وقال في وقت سابق أنه يتمنى أن يلعب له يومًا قائد منتخب الأرجنتين الذي سينتهي تعاقده مع باريس بنهاية الموسم الحالي ولم يوقع لأي نادٍ بعد.