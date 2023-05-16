فيديو مشين| رغم عدم تواجده في الكلاسيكو .. كريستيانو رونالدو يشعل معركة بين نجوم الهلال والاتحاد

رغم عدم تواجده في الكلاسيكو.. تسبب كريستيانو رونالدو في معركة بين نجوم الهلال والاتحاد !

شهد كلاسيكو الهلال والاتحاد، أحداثًا مشينة في الثواني الأخيرة؛ بسبب الاحتفالية الشهيرة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.

الاتحاد لم يستطع الحفاظ على تقدمه (2-0)، ليسقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وسجل النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح نادي الهلال، هدف التعادل لفريقه، في الثواني الأخيرة من عمر الكلاسيكو، وذهب ليحتفل أمام جماهير العميد الاتحادي، على طريقة رونالدو "Siii".

جماهير الاتحاد التي تواجدت في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، شعرت بغضب شديد من احتفالية ميشايل، وقامت برميه بـ"زجاجات المياه" و"الشبشب".

ومن ناحيتهم.. اتجه نجوم نادي الاتحاد، إلى النجم البرازيلي، واشتبكوا معه في مشهد مشين للغاية، قبل تدخل بعض من أفراد الجهازين الفني والإداري في الفريقين؛ لحل الأزمة.

جدير بالذكر أن التعادل مع الهلال، قلل الفارق بين الاتحاد "المتصدر" بـ63 نقطة، ونادي النصر "الوصيف" إلى 3 نقاط فقط، قبل النهاية بثلاث جولات.