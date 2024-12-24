فيديو | مشهد غير رياضي .. تصرف صادم من حارس منتخب قطر مع الحكم بعد السقوط أمام عمان

منتخب قطر يُعاني في الفترة الأخيرة..

شهدت نهاية مباراة قطر وعمان، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، لقطة غير رياضية.

قطر سقطت في فخ الخسارة (1-2) ضد عمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

وبعد أن أطلق الحكم العراقي مهند قاسم، صافرة نهاية المباراة بفوز عمان؛ توجه مشعل برشم، حارس مرمى منتخب قطر الأول لكرة القدم، إليه وهو "غاضب" للغاية.

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برشم قام بـ"مسك" قميص قاسم من الخلف، في لقطة غير رياضية؛ الأمر الذي دفع الحكم العراقي لإشهار "الكارت الأصفر"، في وجه الحارس القطري.

وكان الحكم قد احتسب "ركلة جزاء"؛ سجل منها المنتخب العماني التعادل (1-1)، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بواسطة عصام الصبحي، قبل أن يضيف نفس اللاعب "الثاني"، في الدقيقة 52.

جدير بالذكر أن فرصة قطر في التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26"، أصبحت صعبة للغاية؛ حيث كان العنابي قد تعادل في اللقاء الأول (1-1) مع منتخب الإمارات.