فيديو | مشجع يقتحم الملعب ويسقط أرضًا ليتقدم للزواج!

الحب يقود للمستحيل حقًا!

شهدت مباراة فريق تيرانا الألباني أمام نظيره بارتيزاني موقفًا مذهلًا بين أحد مشجعي الفريق وصديقته التي حاول التقدم لخطبتها في ملعب المواجهة.

جاء هذا قبل بداية المواجهة بدقائق حيث حاول المشجع أن يقتحم الملعب وبالفعل نجح في الهروب من رجال الأمن في الوقت المناسب ووصل لأرض اللقاء.

وقبل أن يتجاوز أمتارًا قليلة سقط على الأرض وكأنه تعرض لإصابة قوية، ولم يقم حتى وصل له رجال الأمن ومعهم رفيقته التي جاءت من المدرجات.

بعدها بلحظات كان المشجع جالسًا على ركبته وقام بتقديم خاتم الخطوبة لها، وفورًا انفجر الملعب بالتصفيقات من قبل الجماهير الحاضرة والتي كانت شاهدة على الموقف.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح الفريق الضيف بارتيزاني بهدف نظيف ليفقد تيرانا فرصة استعادة صدارته التي فقدها في الجولة السابقة.