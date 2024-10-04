فيديو| لا مشاكل في ريال مدريد؟ بيلينجهام ينفجر في وجه فينيسيوس ومبابي!

لحظة غضب لم يستطع الإنجليزي كبتها..

رغم محاولات كل أطراف ريال مدريد المستميتة لنفي وجود أي خلاف بين نجوم الفريق في الوقت الراهن، وخصوصًا الثلاثي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، تأتي اللقطات من قلب الملعب لتكشف كل شيء!.

في مباراة ليل بدوري أبطال أوروبا والتي مني فيها ريال مدريد بهزيمته الأولى في الموسم، ظهر بوضوح غضب بيلينجهام من الثنائي فينسيوس ومبابي.

كانت تلك في كرة آخر المباراة تعرض فيها عناصر ريال مدريد للضغط، وصلت الكرة إلى بيلينجهام الذي وجد نفسه منفردًا دون أي مساعدة بين أقدام مدافعي ليل، بينما كان فينيسيوس ومبابي ينتظران الكرة في الناحية المقابلة من الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فقد الإنجليزي الكرة، فبدأ نوبة غضب تجاه الثنائي، أشار لهما بأنهما كانا يجب أن يعاوناه في التخلص من الضغط، وأومأ لهما بالرجوع للمساندة.

ربما تكون لقطة عابرة في أي سياق آخر، ولكن اجتهاد اللاعبين والمدرب في نفي أي مشاكل، يجعل أي غضب من أفراد الثلاثي تجاه بعضهم البعض في الملعب كفيلًا بخلق مزيد من التوتر.