فيديو | فعلها أرنولد وضحك صلاح.. نجما ليفربول يستفزان جماهير مانشستر يونايتد!

موقف غريب للغاية بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول!

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينها ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

ومع نهاية المباراة وخروج الجماهير واللاعبين من أرض الملعب وأثناء مغادرة ليفربول من بوابة اللاعبين للانتقال إلى ميرسيسايد تواجدت بعض جماهير الشياطين الحمر.

حاولت جماهير مانشستر يونايتد أن تستفز الظهير الأيمن لليفربول ومنتخب إنجلترا ترينت ألكساندر أرنولد، أثناء خروجه هو ومحمد صلاح.

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وانتشر مقطع فيديو يقوم فيه الظهير الأيمن بالإشارة بثلاثة أصابع تجاه جماهير مانشستر يونايتد وهو يضحك في إشارة إلى نتيجة المباراة، فما كان من محمد صلاح إلا أن طالبه بالتحرك والضحك معه.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد شارك أساسيًا في تلك المباراة وصنع أول هدفين وسجل الثالث الذي أنهى المباراة بشكل فعلي.