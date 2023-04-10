فيديو | محللو التحكيم: النصر ظُلم ضد الفيحاء ولكن تاليسكا يستحق الطرد!

تامر أبو سيدو
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Getty
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النصر سقط في فخ التعادل السلبي مع الفيحاء

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يبدو أن الأخطاء التحكيمية الحاسمة هي سمة الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، إذ بعد الجدل الذي صاحب مباراة الهلال والشباب وعدم احتساب ركلة جزاء مؤثرة للأول، أقر خبراء التحكيم بحرمان الحكم للنصر من ركلة جزاء صحيحة خلال مواجهة الفيحاء.

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النصر فقد نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي أمام الفيحاء في المجمعة مساء أمس، مما سمح للاتحاد الفائز على الوحدة في مكة بالابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط.

محمد فودة وسمير عثمان محللا التحكيم في برنامج "أكشن مع وليد" أكدا وجود ركلة جزاء مستحقة للنصر عند الدقيقة الـ62 من المباراة إثر تدخل غير قانوني على قدم عبد الإله العمري مدافع الفريق.

ومن جانبه، أشار الحكم المصري السابق إلى استحقاق تاليسكا الطرد في المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية لادعائه السقوط داخل منطقة جزاء الفيحاء.

النصر رفع رصيده بهذا التعادل إلى 53 نقطة فيما تقدم الاتحاد للنقطة الـ56 قبل 7 جولات من النهاية.

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