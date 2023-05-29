فيديو | متى سيتم رفعها على سبوتيفاي .. نجمة بايرن ميونخ تشعل احتفالات البافاري بالأغاني!

احتفالات صاخبة في ميونخ

احتفلت اللاعبة جورجيا ستانواي بفوز بايرن ميونخ بلقبي الدوري الألماني للسيدات والرجال في نهاية الأسبوع بأداء أغنية "Sweet Caroline" أمام آلاف المشجعين الذي تجمعوا للاحتفال بتألق ناديهم في ساحات مدينة ميونخ.

ساهمت اللاعبة الدولية الإنجليزية البالغة من العمر 24 عامًا، التي انضمت إلى النادي بايرن ميونخ من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، في تتويج نساء بايرن بلقبهن الخامس في بطولة الدوري الألماني للسيدات يوم الأحد.

لاعبي البايرن من الفريق النسائي والرجالي تجمعوا على شرفة مبنى بلدية ميونخ، للاحتفال بالألقاب، وقررت ستانواي أن تأخذ الميكروفون بيد وبيده الأخرى تحمل زجاجة من الخمر، وبدأت تقدم أغنية نيل دايموند "Sweet Caroline" أمام الآلاف من الجماهير الحاضرة للاحتفال في مشهد يشبه أحلام نوم العصاري.

وطلب منظم الاحتفالات من لاعبة خط الوسط الإنجليزية أن تغني "أغنيتها المفضلة"، قدمت أداءً لا يُنسى، حيث علّق أحد المشجعين عبر تغريدات منصة "تويتر"، بشكل ساخر على الفيديو قائلاً: "إنها إيقونة"، في حين كتب آخر: "متى ستتم رفعها على سبوتيفاي".

وقال الثالث: "يمكنك أن تأخذ الفتاة خارج إنجلترا ولكنك لن تستطيع أبدًا أن تأخذ إنجلترا خارج الفتاة"، وأضاف الرابع: "أنا أبكي".