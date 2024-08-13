فيديو | متعجرف.. مشهد صادم من ليبرون جيمس بعد التتويج بذهب الأولمبياد!

نجم كرة السلة الأمريكي لم يكن ودودًا!

قام ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي بموقف صعب للغاية مع أحد الجماهير خلال وصوله لحفل بمناسبة الفوز بالذهب الأولمبي.

جاء هذا بعد خروج ليبرون من وسيلة الانتقال الخاصة به وتوجهه لمدخل مكان الحفل، حيث وقف في طريقه شاب طلب منه الحصول على صورة.

لم تكن المفاجأة في رفض جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، ولكن في طريقة تعامله مع المعجب الشاب الذي وجد نفسه في حالة صدمة بعد ما قام به جيمس.

توقف جيمس لوهلة أمام الشاب وحذره من الاقتراب منه بلهجة ولغة جسد حادتين للغاية وبشكل متعجرف، ليكمل بعد ذلك طريقه لمكان الاحتفال، بل ويبدأ في الرقص فور وصوله للبوابة!

جدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي لكرة السلة حقق الذهب بعد الفوز على فرنسا في المواجهة النهائية وقدم جيمس مباراة طيبة.