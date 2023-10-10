فيديو | مبهر حتى في السلة .. "رمية" رونالدو تبهر الجميع بمعسكر البرتغال!

تسديدة متقنة ولكن من نوع آخر

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نحن الآن في فترة توقف دولي، ولكن هذا لا يعني أن كريستيانو رونالدو سيتوقف عن إبهار مشجعي النصر وعشاقه بشكل عام في كل المناسبات.

صاحب الـ38 سنة يتواجد حاليًا مع البرتغال قبل المباراتين المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام سلوفاكيا والبوسنة والهرسك.

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المنتخب البرتغالي اجتمع في وقت سابق من هذا الأسبوع وقضى فترة طويلة للاستعداد للمباراة الدولية القادمة ولكن بطريقة غير معتادة عن طريق ممارسة كرة السلة.

رونالدو تصدر المشهد كما هو متوقع، حيث انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسدد الكرة بطريقة متقنة من مسافة بعيد، مما أثار إعجاب محبي النجم البرتغالي.

ويعيش رونالدو فترة مميزة مع النصر هذا الموسم حيث سجل 11 هدفًا مع الفريق بكل البطولات، وسط أنباء حول رغبة النجم المخضرم في تمديد عقده مع النادي السعودي حتى عام 2027.

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يذكر أن البرتغال تلعب أمام سلوفاكيا يوم الجمعة القادم، وهي المواجهة التي يطمح فيها رونالدو برفع رصيده من الأهداف الدولية حيث سجل 123 هدفًا حتى الآن.

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