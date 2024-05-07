فيديو | مبروك مانشستر سيتي .. "طائرات فولهام" تنشر الرعب وسط جماهير آرسنال!

رسالة غير مبشرة لجماهير المدفعجية

وسط محاولات من جماهير آرسنال للتمسك بالأمل في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، ظهرت إشارة من فولهام لتدمير كل ذلك.

آرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، والذي يمتلك مباراة مؤجلة مع توتنهام، ويلعب ضد فولهام في الجولة القادمة من المسابقة.

جماهير المدفعجية وجهت آمالها نحو ملعب كرافن كوتيدج، ولكن الصدمة جاءت بمقطع فيديو من تدريبات فولهام، ظهر فيه بعض نجوم الفريق وهم يلعبون بالطائرات الورقية في ساحة التدريب، وذلك خلال مرانهم قبل مواجهة سيتي الأسبوع القادم.

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وتواجد في مقطع الفيديو الذي أغضب عشاق آرسنال كل من ويليان ورودريجو مونيز وأندرياس بيريرا، وقام بتصويرهم زميلهم راؤول خيمينيز.

وتسبب الفيديو في إحباط جماهير المدفعجية، وإرسال إشارة بأن فولهام لا يأخذ الأمور بالجدية الكافية لإسقاط مانشستر سيتي ومساعدة فريق المدرب ميكيل أرتيتا لاقتناص لقب الدوري هذا الموسم.

وجاءت التعليقات من نوعية :"مبروك مانشستر سيتي"، "لقد انتهى الأمر"، "لم أشاهد أي شيء مثل ذلك في حياتي"، "لن يساعدنا أحد في إيقاف مانشستر سيتي، علينا فعل ذلك بأنفسنا الموسم القادم".

وتنتظر جماهير آرسنال سقوط سيتي في أي من مبارياته المتبقية ضد فولهام وتوتنهام ووست هام، بينما يجب على فريقها الفوز في آخر مباراتين له ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون للحفاظ على آماله.