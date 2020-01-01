بث مباشر: شاهد مباراة العدالة ضد الهلال في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العدالة ضد الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي