بث مباشر: شاهد مباراة العدالة ضد الهلال في الدوري السعودي 2020
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العدالة 0 × 4 الهلال
🔗 — بث مباشر لمباراة #العداله_الهلال (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/JYAiz2vm3d— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
تشكيل العدالة:
يبدأ المدرب جيوفاني بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-4-2
علي المزيدي
عبد الله اليوسف - بدر النخلي - راضي الراضي - أحمد السلطان
ميدوين بيتيجي - عوض اليامي - نادر المولد - آداما تراوري
نايف هزازي - كارولوس
تشكيلة الفريق في مواجهة اليوم #نادي_العدالة_السعودي #فرسان_الواحة #نعود_بحذر pic.twitter.com/rcKhR9sv4V— نـ ا د ي ا لـ ـعـ د ا لـ ـة السعودي (@aladalahclub) August 15, 2020
البدلاء: محمد المقهوي - رياض شراحيلي - حسين العيسى - عبد العزيز مجرشي - أليو سيسيه - بدر السليطين - أحمد الناظري - خالد دبيش - مرتضى البريه.
تشكيل الهلال:
يبدأ لوشيسكو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سوو -عبد الله العليان
محمد كنو - جوستافو كوييار
كارلوس إدواردو - سيباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري
بافيتيمبي جوميس
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في لقاء العدالة #الهلال #العدالة_الهلال pic.twitter.com/zgQqWRJyXv— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 15, 2020
البدلاء: محمد الواكد - عبد الله الحافظ - علي البليهي - أمير كردي - ناصر الدوسري - محمد الشلهوب - أندريه كارييو - صالح الشهري - عمر خريبين.
الهدف الأول للهلال عن طريق جوميس في الدقيقة 30
د30’ هدف للهلال! ⚽ #غوميز يفتتح التسجيل #الهلال 1 : 0 #العدالة #الهلال_العدالة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ejcyf46mQG
الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75 بتوقيع بافيتيمبي جوميس
د75’ هدف للهلال! ⚽#غوميز يضيف الثاني#العدالة 0 : 2 #الهلال#الهلال_العدالة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! pic.twitter.com/7DHbmXxqxa
الهدف الثالث للهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 79
د79’ هدف للهلال! ⚽#سالم_الدوسري يسجل الثالث#العدالة 0 : 3 #الهلال#الهلال_العدالة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/AbfUSS6ggt
الهدف الرابع للهلال عن طريق خريبين في الدقيقة 92
د90+2’ هدف للهلال! ⚽#عمر_خربين يضيف الرابع#العدالة 0 : 4 #الهلال#الهلال_العدالة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/f1rkp4M2N1