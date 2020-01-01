الوحدة v الشباب

بث مباشر: شاهد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي 2020

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الوحدة الشباب الدوري السعوي
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شاهد بالفيديو مباراة الشباب والوحدة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، والتي تقام في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

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الوحدة 0 × 2 الشباب

يخوض الوحدة موسم رائع في الدوري ويحتل حتى الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، وفوزه اليوم سيعيده للمركز الثالث على حساب الأهلي.

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    أما الشباب فيأتي في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، وفي حالة فوزه سيتقدم للمركز الثامن على حساب التعاون.

    تشكيل الوحدة:

    يبدأ المدرب خوسيه كارينيو بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    عبد الله الجدعاني
    حمد الجيزاني - ريناتو تشافيز - حسن تمبكتي - فواز الصقور
    جابر عيسى - محمد القرني
    راكان الشملان - أنسيلمو - لويسينيو
    موسى مدخلي

    تشكيل الشباب:

    يبدأ المدرب سلطان القنوي بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-3-3

    فاروق بن مصطفى
    عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ
    سيبا - عبد المجيد الصليهم - ألفريد ندياي
    كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبريا

    شاهد الهدف الأول للشباب..

     الهدف الثاني للشباب...

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