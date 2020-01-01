بث مباشر: شاهد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو مباراة الشباب والوحدة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، والتي تقام في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

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الوحدة 0 × 2 الشباب

🔗 — بث مباشر لمباراة #الوحدة_الشباب (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/szDHHijgXr — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

يخوض الوحدة موسم رائع في الدوري ويحتل حتى الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، وفوزه اليوم سيعيده للمركز الثالث على حساب الأهلي.

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أما الشباب فيأتي في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، وفي حالة فوزه سيتقدم للمركز الثامن على حساب التعاون.

تشكيل الوحدة:

يبدأ المدرب خوسيه كارينيو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله الجدعاني

حمد الجيزاني - ريناتو تشافيز - حسن تمبكتي - فواز الصقور

جابر عيسى - محمد القرني

راكان الشملان - أنسيلمو - لويسينيو

موسى مدخلي

#الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦



[👥] التشكيلة الأساسية

👈 ها هنا قائمة الأحد عشر لاعباً !

الذين اختارهم السيد "كارينيو" لمباراة اليوم !

🔴⚪🔴

" شـدوا الـحـيـل الـلـه مـعـاكـم "

" شـدوا الـحـيـل و احنا وراكـم" ! 🎶 #الوحده_الشباب ⚽️ #عيدنا_عيدين #لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/H4bVTwI536 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 5, 2020

تشكيل الشباب:

يبدأ المدرب سلطان القنوي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فاروق بن مصطفى

عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ

سيبا - عبد المجيد الصليهم - ألفريد ندياي

كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبريا

شاهد الهدف الأول للشباب..

الهدف الثاني للشباب...