فيديو | مبابي يرد على احتفال مارتينيز المثير للجدل في كأس العالم

لم تنتهي الحرب خارج الملعب بين فرنسا والأرجنتين بعد!

ظهر نجم فرنسا، كيليان مبابي، في مقر تدريب باريس سان جيرمان، وهو يقلد احتفال حارس مرمى الأرجنتين، إيمليانو مارتينيز المثير للجدل، بكأس العالم.

وسجل مبابي ثلاثية مع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم، والتي فازت بها الأرجنتين بركلات الترجيح.

حارس أستون فيلا، مارتينيز، لم يكتف بالاحتفال مع باقي لاعبي منتخب الأرجنتين، بل قام أثناء تتويجه بالقفاز الذهبي بسلوك غير لائق، والذي اقره الفيفا بأنه انتهاك لقانون الانضباط الخاص بها.

كما سخر من مبابي بغرف تبديل الملابس، وأثناء احتفالات المنتخب بشوارع الأرجنتين، وفي تصريحات صحيفة لمبابي قال عن تلك مارتينيز:" تحدثت معه بعد المباراة، ثم هنأته، لقد كان هدفه الفوز وحققه، الاحتفالات ليست مشكلتي، أنا لا أضيع الوقت في مثل هذه الأشياء التافهة".

وقدمت فرنسا شكوى رسمية للفيفا، بعد أن شعرت أن مارتينيز قد تجاوز الحد في تصرفاته بعد الفوز باللقب.