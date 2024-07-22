فيديو | مبابي خلف بيلينجهام في تقديم القميص الثاني لريال مدريد!

بدء البيع..

كشف ريال مدريد النقاب عن القميص الثاني لموسم 2024-2025، والذي يتميز باللون البرتقالي مع تفاصيل بدرجات مختلفة من اللون الأسود.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد العديد من الصور لنجوم الفريق وهم يرتدون القميص البرتقالي، الذي يتميز برسم تجريدي، إلى جانب تفاصيل على الياقة وشعار أديداس وشارة النادي والرعاة والخطوط الثلاثة على الكتفين.

وظهر في الصورة الأولى نجم الفريق جود بيلينجهام ومن خلفه الصفقة الجديدة كيليان مبابي وإحدى لاعبات فريق سيدات ريال مدريد.

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وأوضح النادي أن القميص معروض للبيع الآن في متاجر ريال مدريد وأديداس، علمًا بأنه جرى تصنيعه بتقنية RDY التي تعمل على تنظيم تدفق الهواء والحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.