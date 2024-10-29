فيديو | "وداعًا فينيسيوس".. مانشستر سيتي يحذف مقطع احتفال رودري بالكرة الذهبية

ماذا حدث؟

لم تتوقف احتفالات رودري طوال الليلة الماضية، منذ تتويجه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وحصد رودري الجائزة بفضل تتويجه ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع السيتي، بينما كانت التوقعات تشير إلى تتويج فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني (حل ثانيًا).

ونشر مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو لرودري بينما يحتفل بالكرة الذهبية مع أصدقائه وبعض المقربين.

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وحسب برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، فإن رودري ذكر نجم ريال مدريد في احتفالاته أثناء الغناء مع أصدقائه، بعبارة "فينيسيوس شاو شاو (الوداع)".

وأوضح البرنامج أن "النادي الإنجليزي حذف المقطع (المذكور فيه اسم فينيسيوس)، وجرى تعديله بمقطع آخر يحتفل فيه لاعب مانشستر سيتي دون إشارة للنجم البرازيلي".

وقاطع فينيسيوس حضور حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، كما فعل ريال مدريد (الذي فاز بجائزة أفضل نادٍ)، والمدرب كارلو أنشيلوتي (صاحب جائزة أفضل مدرب).