فيديو| ليونيل ميسي يقتحم احتفالات برشلونة في كل مكان!

ليونيل ميسي حاضر دائمًا في كتالونيا

توج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، أمس الأحد، لكن اسم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي كان حاضرًا بل كان نجم الاحتفالات رغم غيابه ولعبه لباريس سان جيرمان.

وحسم برشلونة لقب الدوري رسميًا بعد تغلبه على جاره ومضيفه إسبانيول 4-2 قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

اسم ميسي تردد أولًا في احتفالات فريقه القديم في غرف خلع الملابس من خلال البث المباشر لمدافع الفريق الأوروجوياني رونالد أراوخو عبر حساب زميله بالدي على إنستجرام؛ أراوخو احتفل باسم ميسي.

رددت جماهير برشلونة هي الأخرى اسم ليو في احتفالاتها بفريقها المتوج بالدوري لأول مرة منذ سنوات دون ميسي.

وعلى المستوى الرسمي قال جوان لابورتا، رئيس برشلونة: "سنفعل كل ما في استطاعتنا لنستعيد ميسي. نعمل على فريق الموسم الجديد ونأمل في تعزيز الفريق".

وينتهي عقد ليو مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد أو يوقع لأي نادٍ مع ظهور تقارير عن عروض خيالية للعب في المملكة العربية السعودية بجانب برشلونة الذي رحل عنه قبل موسمين بسبب أزمة النادي الكتالوني الاقتصادية.