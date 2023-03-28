فيديو | ليونيل ميسي كان مخطئًا .. الكشف عن التفاصيل الكاملة لخلافه مع مهاجم هولندا

ظهرت لقطات تبين خلاف ليونيل ميسي الكامل مع فاوت فيخورست بعد فوز فوز الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم على هولندا.

شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 انفلات أعصاب واضح بين لاعبي المنتخبين، لدرجة أن المباراة شهدت 18 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.

وبعد صافرة النهاية، كان هناك خلال شهير للغاية بين المهاجم الهولندي فاوت فيخورست وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، شهد تدخل سيرخيو أجويرو، في امتداد لخلاف اللاعبين على أرض الملعب.

المهاجم الهولندي طارد ميسي في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس أثناء إجراءه مقابلات صحفية، ليقول قائد الأرجنتين: "ما الذي تنظر إليه يا أحمق، ارجع إلى هناك".

تم نشر الحادث بالكامل الآن على الإنترنت، مما يظهر بالضبط ما أدى إلى ذلك الحديث المتوتر.

وشوهد الهولندي وهو يمد يده لميسي في النفق، لكن الأرجنتيني تجاهل محاولة الصلح، ثم عبر فيخورست عن غضبه لبعض زملائه في الفريق قائلاً: "كنت أنتظره وأردت مصافحته وهو يفعل ذلك؟ هذا غير محترم".

قال ميسي منذ ذلك الحين عن مشاجرته مع فيخورست: "لا أحب ما فعلته، لا أحبه، لكن حسنًا، لقد كانت لحظات توتر هائل وعصبية شديدة وكل شيء يحدث بسرعة كبيرة، يتفاعل المرء بالطريقة التي يتفاعل بها، لكن لم يتم التخطيط لأي شيء، حصل ما حصل، لا أحب الظهور بتلك الصورة، لكن هذه أشياء تحدث".