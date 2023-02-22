فيديو | ليست "فوتوشوب" .. الشيخ كريستيانو رونالدو بالمظهر الذي ينتظره الجميع!

كريستيانو كما لا تُشاهده من قبل

بعدما تم ربط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر، قام الجميع باستخدام برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" لتصميم بعض الصور الافتراضية له وهو يرتدي الثوب السعودي، ولكن هذه المرة أصبحت تلك الصور حقيقة!

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه طريقة احتفال العالمي بذكرى مرور 300 عامًا على تأسيس المملكة العربية السعودية.

وارتدى جميع لاعبي نادي النصر الثوب السعودي بينهم النجم كريستيانو رونالدو الذي كان مظهره مميزًا وسط جميع اللاعبين، حيث حمل السيف ورقص مع باقي اللاعبين "رقصة العرضة" الشهيرة، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس.

واحتسى رونالدو وباقي لاعبي النصر القهوة السعودية الشهيرة، ضمن الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وهو المشروب الذي أبدى إعجابه به من قبل.

وتحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 22 فبراير، بمرور 300 عامًا على تأسيس المملكة، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.