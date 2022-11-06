فيديو | "ليالي الخميس" .. جماهير ريال مدريد غاضبة من رباعية سيدات برشلونة!

الرباعية الكتالونية أخرجت روح الدعابة بين الجماهير!

شهدت مواجهة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة ندية ظريفة بين جماهير النادي الملكي ونظرائهم في برشلونة.

وكان فريق سيدات برشلونة قد حقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الملكي بواقع هدفين في الشوط الأول سجلهما النادي الكتالوني في الدقيقتين الرابعة والـ 43 قبل أن يضيف الضيوف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 52 والـ 81.

جماهير برشلونة كانت تحتفل بتقدم فريقها بالنتيجة الكبيرة قبل أن تبدأ جماهير ريال مدريد هي الأخرى في الغناء لكن ضد النادي الكتالوني نفسه.

وكانت هتافات جماهير ريال مدريد محصورة في نطاق الحديث عن فريق الرجال للفريق الكتالوني، حيث قالوا لهم: "ليالي الخميس"، في إشارة لهبوط برشلونة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل النادي الكتالوني صدارة ترتيب الدوري الإسباني للسيدات برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات حققتهن سيداته حتى الآن وفي رصيدهن 29 هدفًا ولم تسكن شباكهن سوى هدفين.

المواجهات السابقة بين الفريقين لم تشهد أي فوز للنادي الملكي، حيث خسرت سيداته في عشرة لقاءات قبل لقاء اليوم من أصل عشرة.

جدير بالذكر أن لقاء كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني للرجال كان قد انتهى فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.