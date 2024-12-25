فيديو | يشبه ريكاردو كثيرًا ولكن! .. نجل كاكا يحمل جينات والده ويخطف أنظار الجمهور

الفتى البرازيلي يسير على خطى والده..

استطاع لوكا، الابن الأكبر للنجم البرازيلي المعتزل ريكاردو كاكا، أن يخطف الأضواء واهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه لم يتجاوز الـ16 عامًا من عمره.

ريكاردو كاكا لعب لأندية ريال مدريد وميلان وساو باولو البرازيلي، وأنهى مسيرته مع كرة القدم في عمر 35 عامًا بقميص فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، محققًا العديد من البطولات والجوائز الفردية أبرزها الكرة الذهبية في 2007.

ويهتم كاكا كثيرًا بأن يسير ابنه الأكبر "لوكا" على نفس الدرب، بعدما اكتشف فيه الموهبة، حيث ورث من والده مهارات المراوغة وصناعة وتسجيل الأهداف بطريقة رائعة وهو ما ظهر للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وانتشر مقطع فيديو للفتى "لوكا" وهو يلعب في بطولة SV2 للرياضة والتعليم بمدينة ساو باولو في البرازيل، حيث كان أكثر ما يلفت الانتباه هو طريقته في اللعب وأسلوبه في ترويض الكرة، والتي تشبه كثيرًا طريقة والده.

وذهب عدد غير قليل من المتابعين إلى تعليقات الإعجاب بموهبة الفتى الشاب، مثل "يتحرك ويبدو مثل والده... واو"، "يشبه كاكا أكثر من والده"، "نفس الجينات شيء رائع"، حيث تجاوز الأمر طريقة والده في اللعب بل أيضًا في نفس هيئة الجسد وقصة الشعر.

وظهر "لوكا" مع بنية جسدية لا تزال قيد التطوير (مثل ما حدث لكاكا في خطواته الأولى في كرة القدم، حيث تم التشكيك في بنيته الجسدية لأنه كان نحيفًا للغاية)، لكنه طويل القامة ولديه القدرة على التعامل مع الكرة بشكل جيد.

لكن ابن كاكا يختلف عن والده في شيء واحد، وهو أن الشاب يلعب بجوارب أقصر، وهي إطلالة لم يسبق رؤيتها طوال مسيرة الدولي البرازيلي السابق - وهو الأمر الذي ولّد أسطورة ويُنسب دائمًا إلى اللاعبين الجيدين.