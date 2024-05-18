فيديو | "لن تفوزوا بالدوري الإنجليزي" .. كريستيانو رونالدو يصدم آرسنال بضحكة ساخرة

شاهد رد فعل رونالدو الساخر

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، ثقته الكبيرة في عدم نجاح آرسنال في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال جولة الحسم التي ستقام غدًا الأحد.

ويواجه آرسنال نظيره إيفرتون بينما سيلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، والفارق لصالح السيتي بنقطتين، حيث يعلق الجانرز آمالهم على الفوز أمام إيفرتون وتعثر السيتي لحسم الدوري.

وخلال تواجده في نزال "حلبة النار" التقى رونالدو بمشجع آرسنال فرانك وارن، حيث سأله الأخير عن توقعاته بشأن إمكانية الجانرز حسم لقب الدوري الإنجليزي.

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وبعد سؤاله عن حظوظ آرسنال في التتويج، قام رونالدو بالضحك بشكل ساخر، ليرد عليه قائلًا: "لن تفوزوا بالدوري الإنجليزي".

ويتواجد رونالدو في ملعب "المملكة أرينا" لحضور نزال "حلبة النار" الذي سيجمع بين الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، ونظيره الأوكراني أوليكسندر أوسيك.