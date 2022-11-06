فيديو | لن تصدق ما فعله إيميليانو مارتينيز في هدف أستون فيلا من ركلة حرة أمام يونايتد!

حارس أستون فيلا كان أحد الأسباب في هدف أستون فيلا الثاني في شباك مانشستر يونايتد عصر الأحد.

لعب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي أستون فيلا دورًا محوريًا في فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الجولة 15 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، لكن ليس فقط بسبب تصدياته المذهلة.

مارتينيز تمكن من القيام بتصديين هامين خلال المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة 3-1، ليكون سببًا أساسيًا في فوز فريقه على "الشياطين الحمر".

لكن بعيدًا عن دوره الطبيعي، وبالنظر إلى أنه واحد من بين أفضل الحراس عندما يتعلق الأمر بالرؤية والحروب النفسية، فإن مارتينيز ساعد زميله الفرنسي لوكا ديني في تسجيل ركلة حرة مذهلة في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحارس الأرجنتيني وهو يقوم بتوجيه زملائه الذين يقفون إلى جوار الحائط البشري لمانشستر يونايتد، من أجل سد زاوية الرؤية على الإسباني دافيد دي خيا حارس "الشياطين الحمر".

جهد مارتينيز المثمر، إلى جانب تسديدة ديني المذهلة بطبيعة الحال، ساعد أستون فيلا على تسجيل الهدف الثاني المبكر جدًا في مرمى مانشستر يونايتد، وساعد فريقه على حسم الأمور بصورة سريعة في اللقاء.