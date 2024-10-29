فيديو | "لم ينس لوكاس".. تصرف استثنائي من فينيسيوس للطفل عاشق ريال مدريد

ماذا فعل النجم البرازيلي؟

أقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على تصرف رائع تجاه أحد الأطفال من مشجعي النادي الملكي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اصطحبت إحدى الأسر طفلها "لوكاس" إلى المدرجات لمشاهدة فريقه المفضل "ريال مدريد" من أرض الملعب لأول مرة على الإطلاق.

وأجرت قناة ريال مدريد لقاء مع الطفل وجدته، كما رصدت انفعالاته أثناء المباراة، حيث تأثر بشدة وبكى من السعادة بفوز النادي الملكي.

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وعقب المباراة، أعرب الطفل عن حبه الشديد لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي كان يرتدي قميصه، وأشار بيديه إلى اسمه ورقمه، كما حاول تقليد رقصته في المدرجات.

ونشرت مذيعة قناة ريال مدريد باولا كاستيلو عبر حسابها على منصة إكس اليوم الثلاثاء مقطع فيديو من منزل الطفل، بينما يحصل على مفاجأة لم يتخيلها، وهي قميص فينيسيوس الموقع من اللاعب البرازيلي.

تملكت الطفل المدريدي سعادة غامرة، وبدا مندهشًا عندما وقعت عيناه على توقيع النجم البرازيلي، قبل أن يحتضن القميص ويرسل القبلات (امتنانًا).