فيديو | لم يتمالك نفسه .. احتفال جنوني من نائب رئيس الاتحاد بالفوز على الشباب

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالإتحاد vs الشبابالإتحادالشباب

كيف احتفل أحمد كعكي بانتصار الاتحاد على الشباب؟

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حقق نادي الاتحاد انتصارًا غاليًا على نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ولم يتمكن أحمد كعكي نائب رئيس العميد من تمالك نفسه بعد الانتصار.

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وفاز الاتحاد على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة، أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه كعكي وهو يحتفل بالانتصار الذي حققه العميد على الليوث، حيث انهمرت دموع الفرح من عينيه.

وقام كل من حول كعكي باحتضانه، احتفالًا بالانتصار الذي حققه الاتحاد على الشباب، في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين بحضور جماهيري كثيف، تخطى الـ49 ألف مشجع.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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